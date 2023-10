Resultados do Corinthians e álbuns de Taylor Swift: o que essas coisas têm a ver?

Timão segue invicto antes de um lançamento da cantora, já que o novo álbum é regravado

No futebol, superstição é uma coisa levada bastante a sério. Mas quem diria que até os álbuns da cantora Taylor Swift entraram nesta história? Pode até parecer estranho, mas o Corinthians - e os corinthianos - têm um bom motivo para agradecer a americana a cada vez que ela lança um novo disco.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um time de futebol brasileiro e uma cantora estadunidense podem até parecer não ter nada em comum, mas os números provam o contrário. O Timão Dados - uma conta no Twitter especializada em trazer fatos e estatísticas curiosas do Corinthians - fez um levantamento que "prova" a influência de Taylor Swift nos resultados do Alvinegro.

O que Taylor Swift e seus álbuns têm a ver com o Corinthians?

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Timão está invicto nos jogos antes do lançamento de um novo álbum de estúdio da cantora. Ainda assim, o time estava invicto depois de um lançamento até a derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2021 - mesmo com o disco "Fearless" tendo músicas inéditas, ele foi regravado de um álbum de 2008.

No entanto, o Corinthians entrou em campo diante do Galo logo depois. A partida terminou com a derrota do Corinthians por 3 a 0 e, por coincidência, a cantora estava lançando um novo álbum.

Não bastasse, a história se repetiu em 2023, neste mês de outubro, com o lançamento do álbum "1989", outra regravação da estrela. O Alvinegro foi a campo contra o Cuiabá, no Mato Grosso, e saiu com uma importante vitória por 1 a 0, dando respiro na luta contra o rebaixamento à segunda divisão. Neste fim de semana, na Neo Química Arena, um novo triunfo no clássico e confronto direto contra o Santos pode dar ainda mais tranquilidade.

Porém, a torcida do Timão defende a tese que esse lançamento não conta na superstição entre o Corinthians e Taylor Swift. Isto porque, o novo lançamento, na verdade, se trata de músicas regravadas pela cantora, que será lançando nesta sexta-feira (12), ou seja, não conta como músicas novas.

Com isso, foram dez álbuns, com 11 vitórias, oito empates e uma derrota depois do lançamento de álbum - sem levar em conta o novo álbum regravado em novembro de 2021 da cantora estadunidense. E, a cada vez que Taylor lança um disco, o Twitter vai a loucura com a relação.

O último álbum que Taylor Swift havia anunciado foi uma nova versão de Fearless, com seis músicas inéditas. Apesar de contar com novas músicas, este álbum é regravado, com músicas de 2008. Mesmo assim, a primeira metade da "profecia" foi cumprida com o empate por 3 a 3 diante do Athletico, na Neo Química Arena.

Porém, o Timão não conseguiu cumprir a segunda parte da superstição, que era não perder depois de um lançamento, com a derrota para o Flamengo.

Muito embora, o Corinthians já tenha, com essa superstição, protagonizado diversas vitórias marcantes, como a vitória contra o São Paulo em 2020. Ainda neste ano, o Timão precisava de um aproveitamento incrível para não ser eliminado do Campeonato Paulista, a cantora lançou o álbum Folklore. As duas últimas partidas foram, outra vez, positivas para o Corinthians, que acabou classificado aos mata-matas do estadual.

Veja os jogos do Corinthians antes e depois de cada um dos álbuns de estúdio da Taylor Swift:

Álbum: Taylor Swift (24 de outubro de 2006)

Antes: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro (22 de outubro de 2006)

Depois: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (25 de outubro de 2006)

Fearless (11 de novembro de 2008)

Antes: Criciúma 0 x 2 Corinthians (8 de novembro de 2008)

Depois: Juventude 1 x 2 Corinthians (12 de novembro de 2008)

Speak Now (25 de outubro de 2010)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (24 de outubro de 2010)

Depois: Flamengo 1 x 1 Corinthians (27 de outubro de 2010)

Red (22 de outubro de 2012)

Antes: Corinthians 1 x 1 Bahia (20 de outubro de 2012)

Depois: Corinthians 1 x 0 Vasco (27 de outubro de 2012)

1989 (27 de outubro de 2014)

Antes: Palmeiras 1 x 1 Corinthians (25 de outubro de 2014)

Depois: Corinthians 2 x 2 Coritiba (1 de novembro de 2014)

Reputation (10 de novembro de 2017)

Antes: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (8 de novembro de 2017)

Depois: Corinthians 1 x 0 Avaí (11 de novembro de 2017)

Lover (23 de agosto de 2019)

Antes: Corinthians 0 x 0 Fluminense (22 de agosto de 2019)

Depois: Avaí 1 x 1 Corinthians (25 de agosto de 2019)

Folklore (24 de julho de 2020)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (22 de julho de 2020)

Depois: Oeste 0 x 2 Corinthians (26 de julho de 2020)

Evermore (11 de dezembro de 2020)

Antes: Fortaleza 0 x 0 Corinthians (2 de dezembro de 2020)

Depois: Corinthians 1 x 0 São Paulo (13 de dezembro de 2020)

Fearless (11 de fevereiro de 2021) - álbum regravado, com seis músicas inéditas

Antes: Corinthians 3 x 3 Athletico (10 de fevereiro de 2021)

Depois: Flamengo 2 x 1 Corinthians (14 de fevereiro de 2021)

Red (12 de novembro de 2021) - álbum regravado

Antes: Atlético-MG 3 x 0 Corinthians (10 de novembro de 2021)

Depois: Corinthians x Cuiabá (13 de novembro de 2021)

1989 (27 de outubro de 2023) - álbum regravado

Antes: Cuiabá 0 x 1 Corinthians (25 de outubro de 2023)

Depois: Corinthians x Santos (29 de outubro de 2023)