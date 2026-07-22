O australiano Ange Postecoglou, o novo treinador do Al-Nassr, iniciou a sua jornada com o "Al-Alami" com uma derrota surpreendente frente à equipa B do clube português Benfica.

O Al-Nassr perdeu diante da equipa B do Benfica por 2-1, no jogo de treino à porta fechada que os opôs, esta quarta-feira, durante o estágio do "Al-Alami" na cidade portuguesa de Lisboa.

O único golo do Al-Nassr foi marcado pelo seu jogador Abdulmalek Al-Jaber, aos quatro minutos de jogo, antes de a equipa saudita sofrer dois golos, transformando a sua vantagem numa derrota.

O encontro foi o primeiro em que Postecoglou comandou o Al-Nassr no estágio de Portugal, depois de ter assumido a liderança da equipa em substituição do português Jorge Jesus, que abandonou o cargo no final da época passada.

O treinador australiano fez questão de experimentar vários elementos suplentes e jovens, perante a ausência das estrelas internacionais após a participação destes com as respetivas seleções nacionais no Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

O "Al-Alami" disputará o seu próximo jogo de treino frente ao espanhol Mérida, no dia 28 de julho, defrontando depois o português Estrela Amadora no dia 1 de agosto, antes de encerrar o estágio com um confronto diante do espanhol Almería no dia 4 do mesmo mês.

O Al-Nassr, sob o comando de Postecoglou, procura defender o título da Liga Saudita que conquistou ao lado do antigo treinador português Jorge Jesus, após uma ausência de 7 anos.

O "Al-Alami" regressará também à disputa da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, depois de ter estado ausente na época passada, na qual participou na segunda competição e chegou à final antes da derrota frente ao japonês Gamba Osaka.