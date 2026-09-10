O técnico italiano Carlo Ancelotti defendeu sua decisão de apostar nos jovens, em vez de nomes experientes, na sua nova convocação para a seleção brasileira.

O ex-capitão do Brasil, Thiago Silva, havia questionado no início desta semana a decisão de Ancelotti de promover uma mudança ampla e profunda na seleção brasileira, ressaltando que não se deve dispensar jogadores apenas por causa da idade avançada, desde que ainda sejam capazes de contribuir.

Ancelotti escolheu 9 jogadores que já haviam representado o Brasil na Copa do Mundo de 2026 e também incluiu 8 jogadores que nunca disputaram uma partida internacional, quando anunciou, na última quarta-feira, sua lista de 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia.

A rede ESPN publicou a resposta de Ancelotti, ao ser questionado sobre as declarações de Thiago Silva, quando disse: "Há uma coisa certa: o jogador de 34 ou 35 anos não é o futuro. Eles são o presente. Se um jogador nessa idade estiver pronto para disputar um grande torneio, estará na lista da seleção brasileira, mas a prioridade principal neste momento deve ser dos jogadores jovens".

E prosseguiu: "Esta é uma lista equilibrada, que reúne jogadores que já representaram o Brasil em Copa do Mundo. E isso será importante para a próxima geração".

Carlo Ancelotti tem, em sua última lista da seleção brasileira, alguns jogadores que nunca disputaram uma partida internacional.

Ancelotti acrescentou: "Temos jogadores jovens que possuem a qualidade necessária para representar a seleção nos próximos anos, além de jogadores que vêm apresentando bons desempenhos no Campeonato Brasileiro".

Ancelotti havia dito, após a eliminação de sua equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, que comandaria um novo ciclo com a seleção brasileira, ressaltando a necessidade de talentos jovens.

O ex-técnico do Real Madrid enfatizou a importância de reconstruir de imediato a lista da seleção brasileira, com os olhos voltados para a Copa do Mundo de 2030.

Ancelotti disse: "Devemos dar prioridade aos jogadores jovens que estarão na idade adequada para disputar a próxima Copa do Mundo ou a Copa América".

E acrescentou: "Temos agora o tempo para lidar com as coisas com mais calma e no ritmo que nos convém, avaliando a todos da maneira correta. A ideia é muito clara: introduzir uma nova geração de jogadores de futebol. Podemos ter calma e tomar as decisões certas para o futuro".

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