Relatos da imprensa revelaram a verdade sobre o regresso do médio brasileiro Fabinho aos planos do clube Al-Ittihad na próxima temporada, sob o comando do novo treinador alemão Jens Wissing.

O contrato de Fabinho com o Al-Ittihad terminou no final da temporada passada, sem que o clube saudita apresentasse uma proposta para renovar o seu vínculo por um período adicional, apontando todas as especulações para a sua saída definitiva.

No entanto, as últimas horas testemunharam alguns novos relatos sobre a possibilidade de Fabinho regressar aos planos do Al-Ittihad, através da apresentação de uma proposta para renovar o seu contrato por um período adicional.

O jornalista de confiança Ben Jacobs respondeu a essas notícias, numa publicação através da sua conta oficial na rede social "X", onde afirmou que estas são totalmente destituídas de veracidade.

Ben Jacobs escreveu: "Fabinho continua a caminho de deixar o Al-Ittihad, apesar das sugestões que falam de um novo contrato. O Al-Ittihad está focado em jogadores mais jovens".

Fabinho juntou-se às fileiras do Al-Ittihad no verão de 2023, proveniente do Liverpool, tendo contribuído para a conquista da dobradinha da Roshn League e da Taça dos Guardiães das Duas Mesquitas Sagradas na temporada retrasada.

O jogador de 32 anos disputou 111 jogos com o Al-Ittihad ao longo dos últimos três anos, nos quais conseguiu marcar 7 golos, além de ter dado 9 assistências.