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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

Traduzido por

Repreensão e irritação: a estranha reação de Mourinho no momento da substituição de Mbappé

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
J. Mourinho
K. Mbappe
C. Espi
Espanha
Itália
Portugal
França

O treinador português viveu uma noite cheia de tensão

Não foi uma noite tranquila para o técnico José Mourinho na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, apesar da difícil vitória sobre a Inter de Milão (2 a 1), ontem, terça-feira, dentro do estádio Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal espanhol "As", o treinador português precisou deixar o banco de reservas mais de uma vez para corrigir os erros de seus jogadores e cobrar mais empenho.

O resultado final não refletiu a insatisfação demonstrada por Mourinho à beira do campo, já que o time merengue poderia ter perdido pontos preciosos.

A tensão sentida pelo treinador português ficou evidente no momento em que o atacante Carlos Espí se preparava para entrar em campo nos últimos segundos da partida.

O atacante entrou em campo nos acréscimos, para substituir Kylian Mbappé, e, antes de sua entrada, houve uma discussão acalorada entre Mourinho e um de seus auxiliares, segundo relatou o jornal espanhol.

Enquanto seu auxiliar dava as instruções a Espí, o treinador português o segurou pelo braço e o repreendeu, aparentando estar bastante incomodado.

O técnico do Real Madrid não gostou das instruções que Espí estava recebendo e demonstrou uma raiva evidente, como registraram as câmeras da Movistar.

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