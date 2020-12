Renê Weber morre vítima da Covid-19; relembre carreira do treinador

Faleceu nesta quarta-feira, 16 de dezembro, Renê Weber, aos 59 anos. Ex-jogador, auxiliar técnico e treinador, Renê estava internado desde a primeira semana deste mês em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro e é mais uma vítima da Covid-19 no .

Como jogador, Renê defendeu diversos clubes na sua carreira como , e América. Foi no que ele teve mais sucesso. Meia-atacante, foi tricampeão carioca em 1983, 1984 e 1985 e campeão brasileiro em 1984. Foram 143 jogos e 15 gols com a camisa tricolor.

Renê Weber fez três jogos com a seleção brasileira e retornou à CBF em 2004 para ser treinador da equipe sub-20. Fez outros trabalhos como treinador, mas também foi, por muito tempo, auxiliar técnico.

Como auxiliar, foi campeão brasileiro em 1995 pelo . O Alvinegro também foi o último clube que Renê Weber trabalhou, atuando entre fevereiro e outubro deste ano na comissão técnica de Paulo Autuori.

Ainda foi auxiliar técnico de outros grandes times do futebol nacional, como , , , e . Pela , foi campeão da Libertadores em 1997 como auxiliar de Autuori.

Nas redes sociais, alguns clubes se manifestaram após a confirmação do falecimento de Renê Weber. Confira algumas homenagens:

O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW