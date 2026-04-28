René van der Gijp compara o gol de Mika Godts com o de Zlatan Ibrahimovic e faz uma avaliação imparcial

René van der Gijp não tem certeza se Mika Godts teria sucesso no exterior, como ele afirma no podcast KieftJansenEgmondGijp. O gol do ponta-esquerda do Ajax contra o NAC Breda também é discutido em detalhes e comparado ao de Zlatan Ibrahimovic contra o mesmo adversário em 2004.

“O que acho da comparação entre os gols de Mika Godts e Zlatan Ibrahimovic? Bem, Zlatan estava mais consciente do que estava fazendo do que Godts”, começa Van der Gijp.

“No caso de Godts, tive a impressão de que ele estava correndo e pensando consigo mesmo: vou ver até onde consigo chegar. Também poderia ter acabado logo no primeiro adversário.”

“Com o Zlatan, tive a impressão de que ele estava fazendo algo de forma muito consciente. O Zlatan estava um pouco mais lento naquele momento, porque estava driblando e girando.”

“Godts estava em velocidade e simplesmente continuou correndo, esperando que alguém colidisse com ele. Eu não passaria a bola nessas condições”, continua Van der Gijp, que, aliás, não sabe se Godts também se destacaria no exterior.

“O engraçado é que Suárez simplesmente continuou de onde tinha parado no Ajax: marcando gols. Mas veja bem: os jogadores de ponta só servem para alguma coisa se forem do nível do Olise. Caso contrário, na verdade não servem para muita coisa.”

“Se o Berghuis fosse agora para a França, as pessoas pensariam: o que vamos fazer com ele? Afinal, o Olise marca 23 gols e dá 18 assistências. É preciso estar envolvido em 40 ou 50 gols. Só assim um ponta serve para alguma coisa.”

“Se você não consegue isso como ponta... Até se ouve falar do Gakpo que ele só vai para dentro. O Noa Lang também faz isso”, conclui Van der Gijp.