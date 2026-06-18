René Hake pode voltar como técnico principal: negociações estão em andamento

René Hake é cotado para se tornar o novo técnico do Heart of Midlothian. É o que informam a mídia escocesa. O holandês de 54 anos está desempregado, após ter sido demitido recentemente do Feyenoord, juntamente com Robin van Persie.

O Heart of Midlothian, também conhecido como Hearts, esteve perto de conquistar o quinto título escocês na última temporada, o primeiro desde 1960. Até a última rodada, o time de Edimburgo liderava a tabela.

Mas, nessa última rodada, teve que visitar o Celtic. O Hearts precisava apenas de um empate, mas acabou perdendo por 3 a 1. Com isso, o título voltou a ser conquistado pelo Celtic.

Devido à excelente temporada, o Hearts acabou perdendo o técnico: Derek McInnes foi para o Rangers. O clube espera ter um sucessor em até uma semana, e Hake é, portanto, um dos candidatos.

Segundo a mídia escocesa, ele já manteve conversas com a diretoria do clube nesta semana. Um retorno como técnico principal é, portanto, possível em breve para Hake, que já ocupou essa função anteriormente no FC Emmen, SC Cambuur, FC Twente, FC Utrecht e Go Ahead Eagles.

Hake foi assistente técnico de Van Persie no Feyenoord nos últimos um ano e meio. Há uma semana e meia, Van Persie foi demitido e Hake também teve que deixar o cargo.

Na semana passada, o jornal Algemeen Dagblad informou que Hake estava na lista de desejos do Leicester City, rebaixado para a League One. No entanto, o clube inglês acabou optando por Russell Martin.