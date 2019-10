Renato vê torcida em massa para o Grêmio contra o Fla: "menos a do Internacional"

O técnico do Tricolor também deu más notícias em relação a Luan, confirmado fora da semifinal da Libertadores

Renato Portaluppi não mudou o seu discurso na entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (22), a última antes do encontro com o que vai definir quem avança para a finalíssima da Libertadores. No duelo de ida, o teve sorte para sair do seu estádio com o empate em 1 a 1, em uma das melhores partidas feitas pelo em toda a temporada.

O técnico do voltou a dizer que o Flamengo desperdiçou, especialmente no primeiro tempo daquele duelo, a oportunidade de garantir antecipadamente a vaga. Também manteve sua opinião de que o favoritismo é todo da equipe comandada por Jorge Jesus.

Os momentos mais marcantes de sua entrevista, contudo, foram quando confirmou a ausência de Luan, que corre risco de sequer voltar a campo em 2019, e quando relembrou até da rivalidade Gre-Nal para falar sobre as diferentes torcidas, alheias a Flamengo ou Grêmio, que estarão ligadas no confronto.

“Luan dificilmente ainda joga esse ano, está fora do jogo, tem um problema sério, pode ser cirúrgico, o DM vai decidir com o jogador. Esse ano acho muito difícil voltar a jogar”, disse sobre o seu camisa 7.

“É um dia para a história. Quem é Flamengo e Inter torce para o Flamengo. Mas os outros 90% dos torcedores vão torcer para o Grêmio”, sacramentou.

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (23) no Maracanã.