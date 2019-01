Renato Gaúcho recebe alta de hospital após cirurgia cardíaca

Renato deve demorar uma semana para retornar aos treinos do Grêmio

Após ser submetido a uma cirurgia cardíaca no último sábado (05), Renato Gaúcho recebeu alta nesta segunda-feira (07), e deixou o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O treinador do Grêmio precisou passar pelo procedimento de fibrilação atrial, com duração de quase cinco horas. O método é usado para conter a frequência cardíaca irregular. Escolha dos editores Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Ídolo na Argentina e no México: conheça Mauro Boselli, novo reforço do Corinthians

Segundo nota emitida pelo cardiologista e chefe do Setor de Eletrofisiologia, Leandro Zimerman, Renato Gaúcho não demonstra mais os sintomas: “O técnico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense recuperou-se de acordo com o previsto e já não presenta mais sintomas”. Ainda assim, Portaluppi retornará aos treinos do Grêmio em uma semana.