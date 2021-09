Renato Gaúcho faz história como técnico na Libertadores

O atual comandante do Flamengo tornou-se o treinador com mais vitórias na competição. E tem mais

Embora tenha enfrentado algumas dificuldades que fizeram o goleiro Diego Alves aparecer bem tanto nos dois jogos da semifinal da Libertadores, o Flamengo não enfrentou nenhum grande drama para garantir mais uma vez o seu lugar em uma final de Copa Libertadores. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, totalizando 4 a 0 no agregado, e vai enfrentar o Palmeiras em Montevidéu.

A classificação rubro-negra foi marcante especialmente para o técnico Renato Gaúcho, que isolou-se como treinador com o maior número de vitórias na história da competição. Agora são 50 triunfos, um a mais em relação ao colombiano Gabriel Uribe.

Mas as marcas não ficam por aí. Esta é a terceira vez que Renato estará na área técnica em uma decisão do principal torneio de clubes da América do Sul, igualando Luiz Felipe Scolari e Telê Santana como treinadores brasileiros com mais finais disputadas dentro do certame.

Vale destacar que Renato já está na história da Libertadores como um dos únicos a terem sido campeões tanto como jogador quanto como treinador. Nos tempos em que era um ponta habilidoso e goleador pelo Grêmio, o então camisa 7 foi destaque no título de 1983 antes de, em 2017, comandar o próprio Grêmio rumo ao título desta vez como técnico.

Renato é o único brasileiro campeão da Libertadores como jogador e treinador – Marcelo Gallardo, Nery Pumpido, José Omar Pastoriza, Juan Martín Mujica, Luis Cubilla, Roberto Ferreiro e Humberto Maschio são os outros que completam a lista.