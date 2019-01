Renato Gaúcho é operado e passa bem

Técnico do Grêmio passou por cirurgia no coração; procedimento durou quatro horas

O técnico Renato Gaúcho passou por uma cirurgia na manhã deste sábado (5), em Porto Alegre, e passa bem.

Com uma arritmia cardíaca -uma alteração de ritmo das batidas do coração -, o procedimento tede duração de quatro horas, e após ser concluída com sucesso, o médico Leandro Zimerman conversou com a imprensa e deu maiores detalhes.

"O Renato tinha uma arritmia do coração, não era algo que causava risco imediato de vida, absolutamente. Está trabalhando e correndo normal. Mas poderia causar problemas no futuro, alguns riscos. Se fez uma cauterização e foi absolutamente tranquilo, resultado muito bom. Pretendíamos fazer o isolamento de quatro veias de uma parte do coração e o objetivo foi atingido. Está acordado, conversando, brincando, e a declaração que gostaríamos de fazer é que o resultado foi bom, Renato está bem. É um procedimento complexo", disse.



Foto: Divulgação

Ainda segundo o médico, o atual treinador do Grêmio demonstrou o seu comportamento típico, realizando brincadeiras com os profissionais e relembrando o gol do Mundial de 1983.

"Falamos: mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo, na recuperação após a cirurgia. Quando chegou no esquerdo ele falou: "este foi o do gol de Tóquio", contou o médico do Grêmio, Paulo Rabaldo, lembrando o feito contra o Hamburgo, da Alemanha, que definiu a maior conquistada história do clube", concluiu.

Apesar da sua ausência visando a recuperação, o Grêmio não terá grandes efeitos na rotina da pré-temporada, pois os trabalhos são na sua maior parte físicos neste começo de ano. A estreia do clube no Gaúcho será contra o Novo Hamburgo, 20 de janeiro, com uma formação reserva.