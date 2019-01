Renato Gaúcho deixa UTI e receberá alta na segunda-feira

Técnico do Grêmio realizou procedimento para corrigir uma arritmia cardíaca

Após a realização de uma cirurgia no coração, no último sábado (5), Renato Gaúcho deve receber alta e deixar o Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (7), de acordo com boletim médico divulgado neste domingo (6).

No entanto, apesar da alta, o treinador do Grêmio ainda deverá ficar afastado das atividades por até 10 dias. A estreia do clube no Campeonato Gaúcho será contra o Novo Hamburgo, 20 de janeiro, com uma formação reserva.

Confira o Boletim Médico:

"O paciente Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que foi submetido a um procedimento para tratar de uma fibrilação atrial no sábado (5), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, recupera-se bem. Renato permanece com o ritmo cardíaco normal. O técnico tricolor saiu da UTI e encontra-se no quarto, onde deve permanecer até amanhã, segunda-feira (7), conforme previsão de alta."