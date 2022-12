Renan Lodi é oferecido ao Athletico, mas valor impede retorno

Lateral-esquerdo deseja retornar ao Furacão, poucos meses depois de ser negociado com o Nottingham Forest

Renan Lodi quer voltar ao Athletico-PR, como apurou a reportagem da GOAL. O lateral-esquerdo, que está no Nottingham Forest, foi oferecido ao clube paranaense, mas o alto valor de um possível negócio impede o retorno do jogador ao time.

Ainda como soube a GOAL, Lodi já conversou com Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, para tentar costurar um possível retorno ao clube que o projetou ao futebol. O jogador, inclusive, treinou no CT do Athletico durante a pausa da Premier League para a Copa do Mundo.

Recém chegado ao futebol inglês ao ser emprestado pelo Atlético de Madrid, o jogador não deve ter um retorno facilitado ao futebol brasileiro.

O Nottingham Forest desembolsou 5 milhões de euros pelo empréstimo, e tem a opção de compra por cerca de 30 milhões de euros.

Lodi está na Europa desde 2019, quando foi negociado com o Atlético de Madrid. Lá, fez 118 jogos e marcou seis gols. Na Inglaterra, anotou um tento em oito jogos disputados até aqui.