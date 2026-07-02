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Remko PasveerImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Remko Pasveer (42) retorna de forma surpreendente ao seu antigo clube da Eredivisie

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R. Pasveer

Remko Pasveer dá continuidade à sua carreira no FC Twente, segundo informam diversos meios de comunicação, incluindo o De Telegraaf. O goleiro de 42 anos se transfere sem custo para Enschede, onde será incorporado ao elenco como terceiro goleiro. Além disso, o experiente goleiro também assumirá a função de assistente do treinador de goleiros.

Segundo fontes próximas ao clube, o retorno de Pasveer já está praticamente garantido. O experiente goleiro estava sem contrato após o término de sua breve passagem pelo Heracles Almelo. Com o time de Almelo, ele sofreu o rebaixamento da Eredivisie na última temporada.

Pasveer não foi contratado como sucessor direto de Przemyslaw Tyton, que deixou o clube. O FC Twente tem outros candidatos em vista para a função de segundo goleiro, entre eles Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange e Jesper Schendelaar. O experiente jogador de Twente deve atuar principalmente como um substituto confiável e mentor dentro do elenco.

Para Pasveer, isso significa um retorno a um terreno familiar. O goleiro, nascido em Enschede, passou pela base do FC Twente e integrou o time principal entre 2004 e 2006. Em seguida, ele se transferiu sem custos para o Heracles Almelo.

Após sua primeira passagem pelo Heracles, Pasveer também defendeu as balizas do Go Ahead Eagles, do PSV, do Vitesse e do Ajax. No verão de 2025, ele voltou ao Heracles na esperança de ajudar o clube a se manter na primeira divisão, mas isso acabou não dando certo.

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Um retorno ao FC Twente era um desejo há muito acalentado por Pasveer. Em 2021, ele comentou sobre isso: “Sim, por que não? Meu contrato está chegando ao fim de qualquer maneira e eu gostaria de continuar jogando. Se, em algum momento, o FC Twente disser que precisa de um goleiro e eu não tiver clube, tudo é passível de discussão. Tudo é possível.”

Na época, a transferência para o FC Twente não se concretizou. O Ajax entrou em cena, e Pasveer mudou-se para Amsterdã. Ao serviço do clube recordista em títulos, ele se tornou uma peça importante e acabou chegando a exatamente 100 partidas oficiais. Nos últimos seis meses, ele disputou onze partidas pelo Heracles.

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