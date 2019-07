"Rei só um": Messi é alvo preferido dos memes de Brasil 2 x 0 Argentina; confira

Mais uma vez, sobrou para Lionel Messi. A venceu a por 2 a 0 no Mineirão, na noite desta terça-feira (2), e o camisa 10 hermano foi o principal alvo das zoeiras na internet após a eliminação.

Confira os principais memes:

"Messi melhor da história"



"Messi maior q Pelé"



A verdade que o Messi é um pipoqueiro só sabe jogar no



Pelé fez história no seu clube o e com 30 anos o Pelé tinha mais copas do que a Argentina em toda a história então num fode irmão



REI só existe um pic.twitter.com/zKCX8CVjbm