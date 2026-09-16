Kodai Sano se adaptou em pouquíssimo tempo ao estilo de jogo do PSV. O meio-campista japonês tem uma grande lacuna a preencher em Eindhoven após a saída de Joey Veerman, mas os primeiros sinais são positivos.

No fim da janela de transferências de verão, enfim saiu a aguardada transferência de Sano. O PSV pagou cerca de 15 milhões de euros para tirá-lo do NEC, onde se consolidou como um dos melhores meio-campistas da Eredivisie. Por isso, o clube de Eindhoven viu em Sano um excelente sucessor para Veerman.

Quando Sano é perguntado pela Voetbal International sobre Veerman, ele ri. “Joey era o melhor meio-campista da Holanda. Mas as pessoas também não podem nos comparar. Sou um tipo de jogador bem diferente do Joey. Temos qualidades realmente diferentes. Mas pude aprender com ele observando-o.”

“O passe que dei contra o FC Utrecht e que acabou resultando em um gol foi, sim, um passe que o Joey também poderia ter dado, haha. Mas, fora isso, vou trazer e acrescentar algo diferente ao jogo do PSV. Sou um jogador dinâmico, de área a área. Adoro jogar como camisa 6, porque participo muito do jogo com a bola.”

“Mas, para ser sincero, isso também é só um número, porque eu também posso e quero chegar à frente. Gosto dessa liberdade. Ainda preciso me aprimorar na comunicação com meus companheiros, viu? Preciso conhecê-los melhor para saber quais são seus pontos fortes e como posso potencializá-los com isso. Vou ter de vivenciar isso junto com eles, e então tenho certeza de que o jogo vai ficar cada vez melhor.”

“Tive pouca dificuldade para me adaptar, porque já jogo há anos na Eredivisie e conheço o estilo de jogo do PSV”, prossegue Sano. “Claro que também conversei com o treinador, e também não há muita diferença de ideias entre NEC e PSV. As duas equipes querem ter a bola, atacar e, quando a perdem, querem recuperá-la o mais rápido possível.”

Enquanto isso, Sano já soma cinco partidas de Eredivisie pelo PSV. No último domingo, ele também marcou seu primeiro gol com a camisa do clube de Eindhoven: o 2 a 1 contra o Sparta.