Reencontros, vaias e expectativas: Jogo das Estrelas reserva emoção para os cariocas

Tradicional pelada organizada por Zico vai reunir atletas de diferentes gerações nesta quinta-feira(27), no Maracanã

O Jogo das Estrelas, organizado por Zico, que acontece todo ano no Maracanã, já virou um evento tradicional. Todo mês de dezembro, antes da virada do ano, o Galinho de Quintino reúne amigos e feras da bola em uma pelada beneficente que leva milhares de torcedores ao estádio.

Este ano, para comemorar o décimo quinto aniversário, o evento promete mexer com o corações dos torcedores. Isso porque alguns nomes vão dar o que falar, como no caso de Renato Gaúcho. O treinador, que no ano passou deixou de ser vaiado pela torcida do Flamengo, sabe que poderá voltar a sentir o desprezo dos Rubro-Negros.



(Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação)

Quem também deve deixar a torcida alvoroçada é Adriano Imperador. O atacante tem carinho especial no coração dos flamenguistas e poderá, ao menos uma vez, reencontrar o Maracanã lotado e ter seu nome ovacionado.



(Foto: Flamengo / Divulgação)

Outro nome que tem presença garantida é o de Gabigol, especulado no Flamengo, o jogador aceitou o convite e deixou os torcedores esperançosos. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o craque, que tem contrato com a Inter de Milão, vive uma indefinição sobre o seu futuro mas de fato tem negociações em andamento com o time da Gávea.

E para fechar a noite de emoções dos Rubro-Negros, a dupla Vinicius Junior e Lucas Paquetá estará presente ao lado de Zico. Vai ser a primeira vez que os meninos vão entrar em campo com o ídolo máximo do clube.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Se não faltará emoção para os Rubro-Negros, os botafoguenses também poderão matar as suadades, já que Seedorf confirmou presença e vai desfilar toda a sua classe no Maracanã. Além dele, Kaká, último brasileiro eleito o melhor jogador do Mundo vai poder sentir o gostinho de pisar outra vez no estádio.