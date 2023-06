RB Bragantino x Tacuary ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Red Bull Bragantino e Tacuary se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), no Nabizão, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após conquistar duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino concentra suas energias na disputa da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo C com 11 pontos, a equipe de Bragança Paulista depende apenas de si para avançar em primeiro lugar e garantir a classificação direta para as oitavas de final. É importante ressaltar que o Bragantino está empatado com o Estudiantes, da Argentina, mas possui uma vantagem de três gols no saldo de gols.

Do outro lado, o Tacuary, na terceira posição, com seis pontos, cumpre apenas tabela na última rodada da fase de grupos. Na rodada de estreia, o RB Bragantino goleou o adversário por 4 a 1.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Tacuary: Huesca; Fernández, Luis Cabral, Bareiro e Pedrozo; González e Domínguez; Rodríguez, Valdeci e Ruiz; Cariús. Técnico: Iván Almeida Maciel.

Desfalques

Red Bull Bragantino

Henry Mosquera está machucado.

Tacuary

Sem desfalques confirmados.

Quando é?