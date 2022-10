Red Bull Bragantino reduz folha salarial quase pela metade em 2022

Clube gastava R$ 8,9 milhões por mês em 2021. A remuneração do elenco profissional gera um custo de R$ 4,8 milhões mensal à empresa de energéticos

O Red Bull Bragantino reduziu a folha salarial de 2021 para 2022, como soube a GOAL.

As negociações de saídas e chegadas ao Nabi Abi Chedid fizeram o gasto com remuneração do elenco despencar de R$ 8,9 milhões em 2021 para R$ 4,8 milhões em 2022, conforme apurado pela reportagem.

A queda nos gastos não inclui o valor pago à comissão técnica de Maurício Barbieri. O treinador do time profissional e os técnicos das divisões de base custaram R$ 15,1 milhões em 2021. O valor gasto em 2022 ainda não foi informado.

A diretoria montou um novo elenco nesta temporada e priorizou a redução do custo salarial. Hoje, o Red Bull Bragantino gasta 53,93% do que desembolsava mensalmente na temporada passada.

Em que pese a redução de um ano para o outro, não significa que haverá um viés de desaceleração no investimento da Red Bull no futebol brasileiro. Pelo contrário. A empresa de bebidas energéticas seguirá a parceria com o Bragantino.

Em campo, o time não tem o mesmo sucesso da temporada passada, quando foi vice-campeão da Copa Sul-Americana e ficou na sexta posição do Brasileirão. Eliminada na fase de grupos da Libertadores, a equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.