Enquanto a tentativa do Barcelona de contratar o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, ainda não foi coroada de êxito, o nome de vários atacantes tem sido associado ao clube como possíveis alternativas para Robert Lewandowski.

Nos últimos dias, o nome do francês Eli Junior Kroupi, atacante de 20 anos do Bournemouth, voltou à cena para reforçar o setor ofensivo da equipe catalã a partir da nova temporada.

Por sua vez, o jornal catalão "Mundo Deportivo" noticiou que o Barcelona, que conhece a qualidade de Junior Kroupi por tê-lo acompanhado ao longo de toda a última temporada, assim como fez com muitos outros atacantes, não considera sua contratação uma opção viável.

O clube catalão entende que aceitar o valor pedido pelo Bournemouth, de cerca de 100 milhões de euros, é algo pouco razoável.

O jornal apontou que esse é o mesmo valor que o Barcelona ofereceu ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez, mas Kroupi ainda não chegou ao nível do argentino, além de não demonstrar o potencial de Ronaldo Nazário.

Em 1996, o Barcelona quebrou seu recorde em contratações ao investir 2,5 bilhões de pesetas (15 milhões de euros na época) para contratar o Fenômeno Ronaldo, e sua temporada excepcional comprovou o acerto dessa decisão.

A situação é diferente com Kroupi, que encantou a todos na última temporada na Premier League, marcando 13 gols com o Bournemouth, mas o jogador francês ainda não atuou pela seleção principal de seu país até o momento.

O jornal concluiu afirmando: "O lema do Barcelona é claro: se pagar 100 milhões, será por uma estrela consagrada".