Recusa inesperada: “Não tenho interesse em me tornar técnico da seleção holandesa”

Sarina Wiegman não tem interesse no cargo de técnica da seleção holandesa. É o que afirma Hugo Borst, que, segundo ele mesmo, soube por fontes confiáveis que a bem-sucedida técnica da seleção feminina inglesa não tem ambição de suceder Ronald Koeman na Oranje.

Na noite de sexta-feira, o assunto foi abordado no programa “De Oranjezomer”. “Sei por fonte confiável — não por ela mesma — que Wiegman simplesmente não tem interesse”, afirmou Borst durante o programa apresentado por Hélène Hendriks.

Segundo o colunista, a decisão de Wiegman é fácil de explicar. “Ela está totalmente feliz na Inglaterra. Lá, ela também possui um título de nobreza. Ela coleciona prêmios e realmente não vai dar esse passo para a Holanda.”

O convidado Pim Sedee reagiu surpreso a essas declarações. Ojornalista do *De Telegraaf* considerou, ao contrário, que o cargo de treinadora da seleção holandesa seria uma oportunidade única para Wiegman. “Mas, Hugo, não é o máximo, para uma mulher, poder treinar a seleção masculina holandesa? Isso seria uma verdadeira declaração de ‘olha só o que eu consigo’?”

Borst, no entanto, manteve sua posição e destacou que não é apenas o desejo de Wiegman que determina isso. “Ainda vamos ver se a KNVB também gostaria disso. Não descarto essa possibilidade, mas ela simplesmente não tem essa ambição”, respondeu ele.

Noa Vahle também se incluiu na discussão. Ela acredita que uma treinadora à frente de uma seleção masculina certamente será possível no futuro, mas ressaltou que a seleção holandesa é, sem dúvida, uma das funções mais desafiadoras do futebol.

“Mas ser técnico da seleção holandesa, com tudo o que isso implica… Você viu tudo o que Ronald Koeman teve que enfrentar quando ajustou sua tática. É um passo tão grande… Não precisa ser cem passos de uma vez só, pode ser feito gradualmente. Talvez ela possa começar em um clube para ver se dá certo. Que ela tenha visão tática e seja uma boa treinadora, isso está fora de dúvida”, concluiu Vahle.