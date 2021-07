Recuperados, Bruno Henrique e Rodrigo Caio viram reforços de Renato no Flamengo

Dupla treinou e fica à disposição do treinador para o duelo contra o Defensa y Justicia, nesta terça

O técnico Renato Gaúcho ganhou dois importantes reforços para o duelo decisivo diante do Defensa y Justicia, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O treinador terá à disposição o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio. A dupla treinou normalmente nesta terça-feira (20), na última atividade antes do confronto, no CT do Brasiliense, em Brasília.

Rodrigo Caio teve um edema na panturrilha e ficou dois jogos fora dos gramados, já Bruno Henrique está curado de um estiramento na coxa esquerda, detectado após a derrota para o Atlético-MG, no último dia (7), pelo Campeonato Brasileiro.

Na ausência de Bruno Henrique, Michael deu conta do recado e teve suas melhores atuações com a camisa do Flamengo. A tendência, no entanto, é que o jogador volte ao banco de reservas e dê novamente lugar ao camisa 27. Na zaga, a dúvida fica pela saída de Gustavo Henrique ou Léo Pereira.

Ambos os zagueiros, inclusive, foram importantes nos últimos jogos e receberam elogios de Renato Gaúcho após a vitíria por 5 a 0 sobre o Bahia. Nos últimos três jogos, a dupla sofreu apenas um gol.

"É fundamental o chefe passar confiança. Corrigir, como tenho feito, e passar confiança. Eles (Léo e Gustavo) não chegaram no Flamengo à toa, e sim pela qualidade deles nos clubes. Têm total confiança minha, assim como o Bruno Viana e o Rodrigo Caio. "Nos últimos dois jogos se comportaram bem melhor. Estiveram ainda mais seguros. Não tomamos gols em dois jogos, e isso é importante para toda a equipe, mas principalmente para a dupla de zaga. Isso é fundamental", disse Renato Gaúcho.

O Flamengo encara o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo, na Argentina, por 1 a 0 e um empate garante a classificação da equipe para as quartas de final.