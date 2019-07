Recuperado, Dourado será emprestado pelo Henan Jianye: Jorge Jesus recebeu informações sobre Dourado

Atacante de 29 anos se recuperou de uma fratura na tíbia, mas deve ficar no Brasil pelo menos até dezembro

Depois de 140 dias afastado dos gramados, Henrique Dourado está pronto para entrar em campo. No entanto, a volta do jogador ao futebol chinês deve ser adiada. Isso porque o Henan Jianye estourou o limite de estrangeiros permitidos na Liga e acenou com a possibilidade de emprestar o atacante para o futebol brasileiro.

Com uma fratura na tíbia direita, Dourado passou por cirurgia há vinte semanas e fez a maior parte da recuperação no Centro de Treinamento do , no Rio de Janeiro. O atleta, inclusive, vestiu as cores do antes de se transferir para o futebol chinês e vive a possibilidade de um retorno.

Isso porque a diretoria do time carioca tem buscado um centroavante no mercado a pedido do técnico Jorge Jesus, mas sem sucesso. O treinador chegou a receber informações de Henrique Dourado, que trabalhou com o portugês Sérgio Conceição, atualmente no .

Enquanto não define o futuro, Henrique Dourado treina forte no Rio de Janeiro e tenta esquecer o período em que ficou afastado dos gramados.

"De fato esses cinco meses foram bem diferentes do que já vivi. Mas tive muita fé e confiança o tempo todo, além da força familiar e de amigos mandando mensagens positivas. Apesar de ansioso para voltar logo a jogar, sei que é preciso paciência. Agora falta pouco e em breve teremos novidades. Estou pronto, só recuperar o ritmo de jogo. Agradeço todos que de certa forma participaram desse processo comigo, sem citar os nomes, para não deixar ninguém de fora, mas cada um sabe de sua importância durante todos os dias", disse o atacante.