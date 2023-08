Recuperado de lesão, Kaio Jorge pede à Juventus para ser emprestado

Estafe do atleta tenta convencer dirigentes da Velha Senhora; Cagliari tem interesse

Depois de se recuperar de uma grave lesão que o afastou dos gramados, Kaio Jorge está determinado a buscar um clube onde possa brigar por mais espaço. Segundo soube a GOAL, o atacante externou o desejo de ser emprestado à Juventus ainda nesta janela de transferências.

Inicialmente, no entanto, os italianos gostariam de manter o atacante no elenco, pelo menos até a próxima janela de transferências. Conforme soube a GOAL, a Velha Senhora quer observar os próximos meses do brasileiro, mesmo não garantido que ele terá espaço na equipe principal.

Mesmo recuperado, Kaio Jorge ficou de fora da gira internacional de pré-temporada da Juventus. Ele entrou em campo num amistoso entre o clube e a equipe B, na semana passada e anotou três gols. Na ocasião, ele substituiu o sérvio Vlahovic, que sentiu um incômodo muscular.

Em julho, alguns clubes do futebol brasileiro chegaram a sondar a possibilidade de ter o jogador por empréstimo, mas ouviram que a preferência era seguir na Europa. O Cagliari tem interesse no jogador e aguarda um ok da Juventus para seguir as tratativas por empréstimo. Ainda segundo soube a GOAL, o estafe do atleta está conversando com os italianos para tentar convence-los de ceder o atleta nesta reta final de janela.