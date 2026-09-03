Recorde do clube do Arsenal é destruído: Gabriel Martinelli vai para o Al-Hilal

Arsenal e Al-Hilal concluíram a transferência de Gabriel Martinelli. O brasileiro vai para a Arábia Saudita por 70 milhões de euros e, com isso, quebra o recorde de maior venda da história do Arsenal.

Martinelli (25) foi contratado em 2019 como uma jovem promessa do Ituano, do Brasil, e acabou disputando 278 partidas pelo Arsenal. O ponta esquerda somou 62 gols e 36 assistências nesse período.

Na última temporada, em que venceu a Premier League, ficou claro que Martinelli não tinha garantia de lugar na equipe. O atacante foi titular em apenas onze jogos da liga e, após a chegada de Christos Tzolis neste verão, sua perspectiva de minutos em campo piorou ainda mais.

O Arsenal estava disposto a liberá-lo, mas apenas pelo valor máximo. Com uma taxa de transferência de 70 milhões de euros, mais um percentual de revenda, os Gunners acabaram chegando a um acordo com o Al-Hilal, clube com o qual Martinelli assinou até meados de 2030.

O recorde de maior venda da história do Arsenal, assim, foi destruído. Até quinta-feira, esse recorde pertencia a Alex Oxlade-Chamberlain, que em 2017 se transferiu para o Liverpool por 38 milhões de euros.

O Al-Hilal já havia contratado dois reforços de peso para o ataque com Ollie Watkins (58 milhões, Aston Villa) e Crysencio Summerville (64 milhões, West Ham United). Summerville, assim como Martinelli, é ponta esquerda, mas, como mostrou na Copa do Mundo, também pode atuar pela direita.

Até o momento, o Al-Hilal arrecadou pouco mais de 21 milhões de euros com transferências de saída. O Ajax, com a chegada de Marcos Leonardo, é responsável por 20 desses 21 milhões. O restante foi obtido com Mohammed Al-Qahtani, que se transferiu para o Al-Qadsiah por 935 mil euros.