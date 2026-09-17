O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, voltou a falar sobre a Bola de Ouro, reforçando a necessidade de que o prêmio retorne ao castelo do Santiago Bernabéu e à torcida merengue mais uma vez.

Mbappé está entre os trinta candidatos a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, na cerimônia marcada para o dia 26 de outubro.

Mbappé concedeu uma entrevista ao jornal espanhol "AS", que publicou alguns trechos, enquanto a entrevista completa deverá ser divulgada na noite desta quinta-feira.

Sobre a Bola de Ouro, Mbappé disse: "Acredito que este ano é o momento certo para conquistá-la. A melhor prova disso são os meus pés. Por mais que eu fale, o mais importante para mim continua sendo o retorno da Bola de Ouro ao Real Madrid. Ela precisa voltar ao Bernabéu, à torcida de Madrid, para devolver a alegria aos corações de todos eles. Eles a merecem mais do que qualquer outra pessoa".

E sobre Lamine Yamal, craque do Barcelona e um dos seus principais rivais por este prestigiado prêmio, Mbappé explicou: "Acho que ele é um jogador muito talentoso, e tenho a sensação de que fará uma carreira brilhante. Desejo-lhe toda a sorte".

Este é um trecho da longa entrevista que Mbappé concedeu ao jornal "AS", pois, além do prêmio da Bola de Ouro, o francês não fugiu de nenhuma pergunta: Florentino Pérez, José Mourinho, sua transferência para o Real Madrid, sua relação com Vinícius e Bellingham.

Mbappé havia provocado polêmica há alguns dias com suas declarações sobre a Bola de Ouro, quando falou sobre seu compatriota Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain e vencedor do prêmio no ano passado, ao dizer: "Ele sempre foi visto como um jogador talentoso, enquanto eu sempre fui considerado o jogador escolhido", ressaltando que chegou ao topo em idade precoce, enquanto seu rival passou por uma trajetória diferente por causa das lesões.

As declarações do craque do Real Madrid não passaram despercebidas, já que a resposta de Dembélé veio após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest, em declarações que pareceram uma resposta direta ao seu companheiro na seleção francesa.

Dembélé disse: "Sempre fui assim, no fundo da sala trabalhando duro. Ao longo de toda a minha carreira não disse uma única palavra, apenas trabalhei duro", antes de acrescentar: "Nunca fui o jogador escolhido, trabalhei duro e fui recompensado em um ano brilhante com o Paris. Este ano veremos, eu acompanho tudo sem pressão".

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