Real Sociedad x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

A partida será disputada nesta terça-feira (2), no Estádio Anoeta; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid visita a Real Sociedad na tarde desta terça-feira (2), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Anoeta, localizado no do município de San Sebastián, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo streaming por assinatura Star+.

Após a vitória por 4 a 2 sobre o Almería na rodada anterior, o Real Madrid está em busca da segunda vitória consecutiva antes da final da Copa do Rei contra o Osasuna, que acontecerá no próximo sábado (6), a partir das 17h (de Brasília).

Na LaLiga, o Real Madrid ocupa a segunda posição, com 68 pontos, 11 atrás do líder Barcelona. Por outro lado, a Real Sociedad está na quarta posição, com 58 pontos, vindo de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Em 174 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid possui uma ampla vantagem. Os merengues conquistaram 96 vitórias, enquanto a Real Sociedad soma 36, além de 42 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, as equipes ficaram no empate sem gols.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Oyarzabal, Sorloth, Kubo. Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Benzema, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Real Sociedad

Diego Rico, Sadiq Umar e Martin Merquelanz seguem fora.

Real Madrid

Ferland Mendy e David Alaba seguem lesionados, enquanto Modrid apresenta um problema na coxa. Vinícius Júnior e Eduardo Camavinga, suspensos, também estão fora.

Quando é?