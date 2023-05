Real Salt Lake x Los Angeles Galaxy ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela 15ª rodada da MLS; veja como acompanhar na internet

Real Salt Lake e Los Angeles Galaxy se enfrentam na tarde desta quarta-feira (31), a partir das 22h30 (de Brasília), no Estádio America First Field em Utah, pela 15ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming.

O Real Salt Lake está na 11ª posição da Conferência Oeste, com 16 pontos conquistados. A equipe busca a vitória para chegar na zona de classificação para os playoffs.

Já o Los Angeles Galaxy está na lanterna da Conferência Oeste. O time soma apenas 9 pontos até o momento, com o pior ataque e a pior defesa da competição.

Prováveis escalações

Real Salt Lake: Zac MacMath, Bryan Oviedo, Justen Glad, Brayan Vera, Andrew Brody, Savarino, Pablo Ruiz, Braian Ojeda, Andres Gomez, Rubio Rubin, Anderson Julio. Técnico: Pablo Mastroeni.

Los Angeles Galaxy: Klinsmann; Julian Aude, Cáceres, Jalen Neal, Calegari; Riqui Puig, Delgado, Brugman, Tyler Boyd; Jose Rodriguez e Joveljic. Técnico: Greg Vanney.

Desfalques

Real Salt Lake

Diego Luna e Moses Nyeman estão no departamento médico.

Los Angeles Galaxy

Chicharito Hernández está suspenso.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 31 de maio de 2023

• Horário: 22h30 (de Brasília)

• Local: America First Field - Utah, EUA