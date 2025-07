Xabi Alonso deve ter conversa com Vinícius Junior e Kylian Mbappé após desempenho pobre em eliminação no Mundial de Clubes

O novo técnico merengue deve bater um papo com Mbappé e Vini Jr para reverter as más atuações do Real no Mundial de Clubes

O QUE ACONTECEU? Ex-meio-campista do Real Madrid, Xabi Alonso assumiu o comando técnico no Santiago Bernabéu pouco antes do início do Mundial de Clubes da FIFA, após deixar o Bayer Leverkusen, da Bundesliga, para suceder Carlo Ancelotti na equipe merengue. O CONTEXTO Alonso levou o Real até a semifinal do torneio disputado nos Estados Unidos, mas viu os campeões da Champions League, o Paris Saint-Germain, aplicarem uma dura goleada de 4 a 0 sobre os gigantes espanhóis. Getty VOCÊ SABIA? Xabi Alonso quer resolver problemas que já começam a aparecer no elenco. Segundo o jornal Marca, um deles é a dedicação de suas estrelas Mbappé e Vinicius Junior, e ambos estão sendo criticados pela falta de esforço sem a bola. O QUE O MARCA DISSE? A publicação afirma que "a diretoria do Real Madrid está preocupada com a falta de espírito coletivo no time e determinada a acabar com os gestos negativos entre companheiros, algo que virou um padrão na última temporada". Getty Images O QUE VEM POR AÍ PARA O REAL MADRID? O desempenho de Vinicius Júnior tem sido considerado abaixo do esperado desde que ele foi apontado como candidato à Bola de Ouro de 2024. Já Mbappé, que marcou 44 gols em sua temporada de estreia como um verdadeiro "Galáctico", está sendo cobrado por contribuir mais com o time coletivamente.