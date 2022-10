Real Madrid x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Merengues buscam se manter na liderança do Grupo F nesta quarta-feira (5); veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo F da Champions League, Real Madrid e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ainda sem saber o que é perder na temporada (nove vitórias e um empate), o Real Madrid entra em campo buscando manter o aproveitamento de 100% na UCL. Na liderança do Grupo F com seis pontos, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Celtic na rodada de estreia por 3 a 0, e o RB Leipzig por 2 a 0.

Para o confronto em casa, o técnico italiano trata como dúvida a presença de Thibaut Courtois. Caso o goleiro não esteja apto, Lunin assumirá a posição, enquanto Militão retorna ao time titular após defender a seleção brasileira nos últimos dois amistosos antes da Copa do Mundo.

Modric, desfalque no empate com o Osasuna na última rodada do Campeonato Espanhol, pode iniciar o jogo no banco de reservas, enquanto Valverde retorna para o meio-campo para permitir que Rodrygo jogue ao lado de Benzema e Vinicius Junior no ataque.

Do outro lado, o Shakhtar Donetsk aparece na vice-liderança com quatro pontos. Depois de golear o RB Leipzig por 4 a 1, empatou com o Celtic em 1 a 1 na última rodada.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma quatro vitórias, contra duas do Shakhtar. No último encontro, válido pela fase de grupos da UCL 21/22, os merengues venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Escalação do provável SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Shved, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Sikan.

Desfalques

Real Madrid

sem desfalques confirmados.

Shakhtar Donetsk

Viktor Kornienko, lesionado, segue como desfalque.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP

• Arbitragem: IVAN KRUZLIAK (árbitro), BRANISLAV HANCKO e JAN POZOR (assistentes), PETER KRALOVIC (quarto árbitro) e MASSIMILIANO IRRATI (AVAR)