Real Madrid x Liverpool: quem venceu mais vezes o confronto?

Times decidiram a Champions League mais uma vez; veja o histórico

Mais um jogo entre Real Madrid e Liverpool, mais uma grande decisão com os dois gigantes como protagonistas. Uma das grandes rivalidades do futebol europeu definiu mais uma vez o título da Liga dos Campeões 2021-22, e a história entre as equipes é grande.

O título do Real Madrid na decisão da Champions League, neste sábado (28), desempatou o equilíbrio do confronto entre finais, e marcou mais um capítulo na rivalidade de Real x Liverpool, na terceira final disputada pelos gigantes. E a GOAL recorda o histórico deste confronto tão vitorioso, que colcoca 20 títulos de Champions em campo.

Real x Liverpool: quem venceu mais vezes

Ao longo da história, as duas equipes já se enfrentaram dez vezes, sendo nove jogos oficiais (todos pela Liga dos Campeões) e um válido por um torneio não oficial. E quem leva a melhor é o Real Madrid - são seis vitórias merengues, contra três do Liverpool e apenas um empate.

Os espanhóis marcaram onze gols (mais dois no jogo não oficial), contra nove dos Reds.

Real x Liverpool: quem venceu mais vezes em cada mando

Na casa do Liverpool, o equilíbrio é muito grande, uma vitória para cada lado, além de um empate, e todos os jogos foram válidos pela Champions League.

Enquanto isso, na casa do Real, que além da Champions ainda recebeu o Trofeo Santiago Bernabéu, foram três vitórias dos Blancos e uma dos ingleses, sem nenhum resultado igual.

Além disso, em três oportunidades o jogo foi disputado em campo neutro, com duas vitórias para o Real Madrid e uma para o Liverpool.

Real x Liverpool: quem venceu mais vezes em finais

Entre os nove confrontos oficiais entre as equipes, três foram em finais, todas da Liga dos Campeões. Os título de 2021-22 foi o segundo dos merengues contra os Reds, que venceram em uma oportunidade, em 1980-81 foi a vez dos Reds. O outro triunfo espanhol foi em 2017-18.

Em decisões, o Liverpool marcou dois gols e o Real Madrid cinco (as finais foram 1 a 0, 3 a 1 e 1 a 0, respectivamente).

Real x Liverpool: quem venceu mais vezes no mata-mata

Blancos e Reds se enfrentaram quatro vezes em mata-matas, e a vantagem é dos ingleses. São duas vitórias para o Liverpool, uma para o Real Madrid e um empate.

Nas oitavas de final de 2008-09, o Liverpool venceu os dois jogos: 1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta. Já nas quartas de final de 2020-21, o Real venceu o primeiro, por 3 a 1, e a volta terminou no empate em 0 a 0.

Real x Liverpool: quem venceu mais vezes na fase de grupos

Em apenas uma oportunidade Real Madrid e Liverpool caíram no mesmo grupo na Liga dos Campeões, de forma que foram apenas dois jogos nessa situação - e com duas vitórias dos espanhóis. O jogo de ida do Grupo B de 2014-15 foi 3 a 0 para os merengues na casa dos Reds, e a volta 1 a 0.

Real x Liverpool: quem é o artilheiro do confronto

Karim Benzema marcou quatro vezes e é o maior goleador do confronto, enquanto com o gol na decisão de 2021-22, Vinícius Jr. também pelo lado do Real Madrid, se tornou o vice-artilehiro. Quado se trata do Liverpool, Steven Gerrard, com dois tentos marcados, foi quem mais balançou as redes.