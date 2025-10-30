+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoValencia
Mounique Vilela

Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Valencia se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11º rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Barcelona por 2 a 1, o Real Madrid busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. No momento, é o líder, com 27 pontos, cinco de vantagem do Barça, segundo colocado. Em 10 jogos, soma nove vitórias e apenas uma derrota.

Por outro lado, o Valencia abre a zona de rebaixamento, com nove pontos, mesma pontuação que o Mallorca, primeira equipe fora do Z-3. Para o confronto, Filip Ugrinic e Lucas Beltrán são dúvida.

La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Valencia crest
Valencia
VAL

Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga e Tchouaméni, Güler e Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega e Gayà; Diego López, Pepelu, Santamaria e Rioja; Danjuma e Duro.

Escalações de Real Madrid x Valencia

Real MadridHome team crest

4-3-3

Formação

4-4-2

Home team crestVAL
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
3
Eder Militao
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
15
A. Guler
30
F. Mastantuono
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe
25
J. Agirrezabala
3
J. Copete
5
C. Tarrega
12
T. Correia
14
C
J. Gaya
11
L. Rioja
18
Pepelu
16
D. Lopez
22
B. Santamaria
15
L. Beltran
7
A. Danjuma

4-4-2

VALAway team crest

RMA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

VAL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Corberan

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal e Antonio Rüdiger seguem no departamento médico, enquanto Lunin cumpre suspensão.

Valencia

Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani e Dimitri Foulquier estão machucados.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu - Madri, ESP 

Retrospecto recente

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

VAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 214 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 111 vitórias, contra 59 do Valencia, além de 44 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2024/25, o Valencia venceu por 2 a 1.

RMA

Outros

VAL

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

10

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0