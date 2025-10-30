Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Real Madrid e Valencia se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11º rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Barcelona por 2 a 1, o Real Madrid busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. No momento, é o líder, com 27 pontos, cinco de vantagem do Barça, segundo colocado. Em 10 jogos, soma nove vitórias e apenas uma derrota.

Por outro lado, o Valencia abre a zona de rebaixamento, com nove pontos, mesma pontuação que o Mallorca, primeira equipe fora do Z-3. Para o confronto, Filip Ugrinic e Lucas Beltrán são dúvida.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga e Tchouaméni, Güler e Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega e Gayà; Diego López, Pepelu, Santamaria e Rioja; Danjuma e Duro.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal e Antonio Rüdiger seguem no departamento médico, enquanto Lunin cumpre suspensão.

Valencia

Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani e Dimitri Foulquier estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu - Madri, ESP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 214 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 111 vitórias, contra 59 do Valencia, além de 44 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2024/25, o Valencia venceu por 2 a 1.

Classificação

