Real Madrid terá recorde de brasileiros nesta década, mas a maioria não deve ser titular

Desde 2006-07 os merengues não iniciavam uma temporada com um elenco tão verde e amarelo

O começa a temporada 2019-20 com o maior número de brasileiros nesta década: Zinedine Zidane conta com cinco brasucas em seu elenco. Desde 2006-07, quando contabilizou meia dúzia de tupiniquins os merengues.

À equipe que já contava com Marcelo, Casemiro e Vinícius Júnior, chegaram Rodrygo e Éder Militão. Entretanto, apenas dois iniciam a campanha como titulares absolutos.

Vinícius x Hazard?

A disputa que promete ser mais interessante será entre o xodó da última temporada e a maior contratação para a atual: Vinícius Júnior, destaque pela ponta-esquerda, não foi tão escalado entre os titulares, na pré-temporada, após a contratação de Eden Hazard. Jogando em posições diferentes, eles podem até se complementar, mas o histórico de cada um mostra um desempenho melhor justamente na mesma posição.

Para a estreia contra o , neste sábado (18), tudo indica que Vinícius será titular, já que Hazard sofreu lesão muscular dias antes da estreia e deve fazer sua estreia oficial apenas na quarta rodada de .

Rodrygo em período de adaptação

Assim como Vinícius, Rodrygo foi contratado por 45 milhões de euros. E tão cedo chegou, mostrou seu talento na pré-temporada, estreando com um belo gol de falta na derrota por 3 a 1 para o de Munique. O meia-atacante de 18 anos é outro que costumeiramente atuou pela ponta-esquerda, mas Zidane já manifestou a intenção de usá-lo em uma posição mais centralizada.

Pela idade e por estar em sua primeira temporada, é mais fácil imaginar que o Garoto da Vila deverá ser mais utilizado como reserva do que como um titular regular. Entretanto, assim como aconteceu com Eden Hazard, o brasileiro está fora das primeiras rodadas por causa de uma lesão muscular.

Éder Militão: temporada para se provar

Destaque do em sua primeira temporada no futebol europeu, o defensor revelado pelo foi contratado por 50 milhões de euros – maior valor pago pelo Madrid por um defensor.

Entretanto, durante a pré-temporada Militão disputou apenas duas partidas, e sempre na zaga. Como também atua como lateral-direito, o brasileiro disputa vaga com Carvajal. Na zaga, as brigas serão com Sergio Ramos e Varane, titulares constantes e homens de confiança de Zidane.

Casemiro e Marcelo

Os únicos dois que deverão ter vaga mais garantida entre os titulares são dois rostos antigos – e vitoriosos. Casemiro faz a diferença no meio-campo, protegendo a defesa, enquanto Marcelo começa a temporada em melhor forma na comparação ao ano passado, e com a obrigação de responder ao voto de confiança dado por Zidane. Para o lateral-esquerdo, contudo, a vida não será tão fácil, já que Ferland Mendy foi contratado junto ao para fazer sombra ao camisa 12.