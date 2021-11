Real Madrid tem em Vinícius Júnior o jogador mais ousado da Europa até aqui

A expectativa sobre o potencial de Vinícius Júnior nos campos de futebol sempre foi enorme e o atacante, revelado pelo Flamengo e vendido ao Real Madrid, ainda tem muito a evoluir. Mas já é possível dizer que Vini é uma realidade no esporte de alto nível. Se você duvida, o camisa 28 dos merengues deu mais uma resposta para os seus críticos: voltou a balançar as redes em uma vitória do clube espanhol, que briga pelo título de La Liga após 14 rodadas.

O Granada foi a mais nova vítima. O consagrado meio-campo formado por Casemiro, Kroos e Modric decidiu com protagonismo: Kroos serviu Asensio e Nacho nos dois primeiros gols madridistas, Modric presenteou Vinícius ao dar, de bandeja, a assistência para o terceiro (após belo contra-ataque puxado também por Benzema) e Casemiro deu o passe para Mendy fazer o 4 a 1.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas se o protagonismo desta vitória foi para os meio-campistas com uma enorme lista de serviços prestados no passado, o presente também mostra, nos dribles e poder decisivo de Vinícius, que o futuro já começou. Vini alcançou 10 gols nesta temporada. Somando os tentos às suas cinco assistências, o garoto de São Gonçalo já faz sua campanha mais decisiva até o momento.

Apenas nestes seus 13 primeiros jogos na liga espanhola, Vini Jr marcou mais gols (foram oito) do que em todas suas três temporadas anteriores no certame espanhol (sete tentos em seu nome). Mais do que isso, o entendimento com todo o time, e também em especial com Karim Benzema no ataque, chamam a atenção e mostram que, para a felicidade dos madridistas, ainda há muita margem para melhora.

De acordo com a Opta Sports, Vinícius se transformou no primeiro jogador do futebol espanhol nascido em 2000 a marcar pelo menos dez gols em uma temporada. Cada vez mais completo, tanto nas atribuições defensivas (tão importantes no futebol atual) quanto nas ofensivas (que dispensam comentários), Vinícius reafirma o status de melhor brasileiro desta primeira metade de temporada de futebol europeu.

Gols, assistências e dribles daqueles que só não encantam os adversários que o enfrentam: Carlo Ancelotti precisou tirar Vinícius de campo, na reta final da partida, depois que o jovem de 21 anos enfileirou adversários em dribles que nasceram no seu campo de defesa e só terminaram já no campo de ataque. Meio-campista do Granada, Monchu perdeu a cabeça e derrubou Vini com um carrinho. Levou o cartão vermelho e desceu para o chuveiro mais cedo, com semblante carrancudo, enquanto Vinícius levantava com um largo sorriso.

Levando em conta os cinco principais palcos do futebol europeu (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França) hoje não há jogador que tente mais dribles que que Vini Jr (116 tentativas, mais do que as 106 de Mbappé) nem brasileiro que mais decida com gols e assistências. E isso não é pouca coisa.