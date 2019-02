Real Madrid: Solari pede sorte melhor antes de reencontrar o Barça

O treinador argentino lamentou a falta de pontaria na eliminação na Copa do Rei e também aconselhou Vinícius Junior

Técnico do Real Madrid, Santiago Solari lamentou a falta de pontaria e sorte de sua equipe na derrota por 3 a 0 para o Barcelona, que eliminou os merengues na semifinal da Copa do Rei nesta quarta-feira.

Durante todo o duelo o Madrid foi superior e criou mais chances, mas não aproveitou e viu o arquirrival ter um aproveitamento perfeito em suas chegadas ofensivas: “O futebol também é contundência. Nós estivemos aplicados, com energia, mas não fomos contundentes. Caímos com honra, mas estamos tristes porque é um golpe duro”, disse após a partida.

“Tivemos chances no primeiro tempo, no segundo, com o 0 a 1... nunca saímos do jogo. Eles foram mais contundentes, arcaram na primeira finalização e na segunda o Rapha (Varane) marcou contra. Nós não marcamos em nossas ocasiões”.

Perguntado sobre as oportunidades desperdiçadas por Vinícius Júnior, Solari espera ver o jovem ainda evoluir em suas finalizações: “É algo que ele pode melhorar com o passar do tempo, com maturidade e treino. Acima de tudo, praticando nos jogos. Os jogadores melhoram treinando e jogando”.

(Foto: Getty Images)

Por fim, Solari já falou pensando no clássico deste sábado (27), desta vez válido pela Liga Espanhola.

“Esperamos que entrem todas (as bolas) que não entraram hoje. No futebol você precisa ficar de pé rápido, porque o jogo seguinte impõe dificuldades. Nós perdemos com honra, mas falar de justiça ou injustiça no futebol é difícil. Dou os parabéns ao rival, porque teve méritos para avançar”.

