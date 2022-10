Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Merengues buscam emplacar a quarta vitória seguida na temporada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico espanhol na área! Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Mirando a quarta vitória consecutiva, o Real Madrid, na liderança com 28 pontos, deve ter Thibaut Courtois, recuperado de um problema nas costas, de volta ao time titular.

Carlo Ancelotti também deve optar pelas entradas de Mendy e Aurelien Tchouameni. Antonio Rudiger e Rodrygo podem deixar o time titular.

Do outro lado, o Sevilla, buscando se afastar da zona re rebaixamento, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos.

Jesus Navas, Thomas Delaney podem aparecer entre os titulares, com Lamela liderando o ataque.

Em 192 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 104 vitórias, contra 57 do Sevilla, além de 31 empates. No último encontro, válido pela LaLiga 21/22, os merengues venceram por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Escalação do provável SEVILLA: Bono; Navas, Montiel, Nianzou, Telles; Gomez, Gudelj, Isco, Delaney, O Torres; Lamela.

Desfalques

Real Madrid

Dani Ceballos, Mariano Diaz, machucados, são desfalques.

Sevilla

Karim Rekik, Fernando e Jesus Manuel Corona, lesionados, estão fora.

Quando é?

Getty

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP