Real Madrid quer prioridade de compra de Endrick, joia do Palmeiras

O Real Madrid iniciou conversas com o empresário Wagner Ribeiro, que representa o garoto Endrick, a fim de ter a prioridade de compra da jovem promessa do Palmeiras — uma transferência só ocorreria daqui dois anos e meio. A GOAL apurou que o primeiro contato foi feito por iniciativa do estafe do atleta.

O jogador precisa cumprir dois passos a partir de agora para se transferir para o exterior. Aos 15 anos, ele só poderá firmar um vínculo profissional com o Palmeiras a partir de 21 de julho, quando completará 16 anos. Como a Fifa proíbe transferências internacionais de atletas que ainda não atingiram a maioridade (18 anos), a promessa palmeirense só poderia chegar ao Santiago Bernabéu em julho de 2024.

A ideia dos espanhóis é ter uma prioridade de compra do jovem que defende as cores do Palmeiras — isso também será conversado posteriormente com o clube.

O Real Madrid gostaria apenas de se adiantar em relação aos concorrentes europeus para não perder uma promessa brasileira no futuro, como aconteceu na época de Neymar, que foi para o Barcelona. Os espanhóis tiveram um tratamento semelhante com Vinícius Júnior e Rodrygo, que se acertaram com o clube antes de completar 18 anos, mas só se mudaram para o Santiago Bernabéu após atingirem a maioridade.

O futebol apresentado na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, que contou com atletas até 21 anos, foi o suficiente para encher os olhos dos observadores do Real Madrid na América do Sul.

O empresário de Endrick foi quem conversou diretamente com o presidente Florentino Pérez sobre uma possível prioridade de compra do jogador. Ele, contudo, ajustará a confecção de um contrato profissional antes de discutir a situação sobre a transferência para o Santiago Bernabéu.