Real Madrid quer a contratação de Van de Beek, do Ajax

Meio-campista holandês foi um dos pilares da equipe do Ajax que alcançou a semifinal da Champions League

O continua seus planos para a renovação do elenco. O mais novo nome que apareceu no radar dos Blancos é o de Donny Van de Beek. O meio-campista do fez uma grande temporada pela equipe e foi fundamental especialmente na campanha da , na qual a equipe holandesa alcançou a semifinal. Além disso, o time foi campeão da e da Copa da .

O jogador de 22 anos está avaliado entre 50 e 60 milhões de euros (entre R$ 220 e 260 milhões). A informação é do jornal Marca, que aponta que o time espanhol já iniciou as conversas com os holandeses. O preço teria sido pedido por Marc Overmars, diretor de futebol do Ajax.

O Real está atrás da contratação de Paul Pogba, do , que apontou que agora pode ser um bom momento para buscar um novo desafio fora da . As informações não indicam se Van de Beek apareceria como um 'plano B' a Pogba ou se o holandês é desejado junto com o francês.

Até agora o Real Madrid anunciou seis contratações para a próxima temporada: Eden Hazard, Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Éder Militão, Luka Jovic e Takefusa Kubo. Alguns atletas devem ser negociados para abrir espaço na equipe e abaixar a folha de pagamentos.