Equipes vão a campo nesta quarta-feira (14), no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada de La Liga; veja os detalhes

Real Madrid e Mallorca entram em campo na tarde desta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).