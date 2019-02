Real Madrid: "Gosto de jogar com Vinícius Júnior", diz Benzema

Karim Benzema enaltece o futebol apresentado pelo jovem Vinícius Júnior em duelo contra o Ajax, pela ida das oitavas de final da UEFA Champions League

Karim Benzema contou com a qualidade de Vinícius Júnior para abrir o placar na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Ajax, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

O brasileiro fez bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, driblou ao menos dois marcadores e rolou para o francês estufar a rede do time adversário. O gol foi suficiente para o centroavante do time madridista se derreter pelo jovem de 18 anos.

Mais artigos abaixo

"Eu gosto de jogar com ele. Não porque ele é jovem, não há idade para jogar bem. Ele nos escuta muito, trabalha muito e sabe se portar na partida. Tomara que continue assim, porque é um jogador muito bom", declarou o atacante.

A relação dos homens de frente do Real Madrid é recíproca. O garoto brasileiro também não esconde a admiração pelo colega de setor ofensivo.

"Sim, é um jogaodr que, desde a minha chegado, me ajudou muito para fazer o melhor. Ele faz tudo para me ajudar e ajudar à equipe", comentou.