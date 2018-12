Real Madrid estipula valor de venda de Gareth Bale

Diretoria estuda venda de Bale como moeda de troca para conseguir contratar o treinador Mauricio Pochettino

O futuro de Gareth Bale no Real Madrid segue um mistério. Apesar das boas atuações do galês no Mundial Interclubes, a diretoria dos Blancos está determinada a incluir o jogador na lista de transferências para a próxima temporada. Além do mais, os dirigentes esperam receber alta quantia pela venda do atleta, no mínimo, 180 milhões de euros (cerca de R$ 802 mihões).

De acordo com o programa de TV El Chiringuito de Jugones, a diretoria do Real acredita que o desempenho de Bale no Mundial, torneio no qual os espanhóis venceram pela terceira vez consecutiva, teria aumentado o valor de vendo do jogador.



​(Foto: Getty Images)

Além do mais, Bale poderá se tornar a chave que abre as portas para o Tottenham concordar com a transferência do técnico Mauricio Pochettino ao Madrid. O Real já tentou, sem sucesso, convencer o presidente da equipe inglesa, Daniel Levy, na última temporada. Mas segundo informações do jornal britânico Daily Star, a diretoria dos Merengues está disposta a incluir Bale na operação. Presidente do Real Madrid, Florentino Perez, ainda pensa em contratar Pochettino.