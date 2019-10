Sergio Ramos estuda disputar Euro e Olimpíadas em 2020. Falta a Espanha querer

Em caso de final da Euro, Ramos teria apenas 11 dias com a seleção olímpica antes do começo da competição em Tóquio

De acordo com informações do El Mundo, o zagueiro Sergio Ramos quer disputar as duas grandes competições de futebol de 2020: a e as . Ele dependerá da vontade da federação espanhola para liberar a participação nos eventos.

As duas competições acontecem próximas. A Eurocopa começa no dia 12 de junho e termina em 12 de julho. Já as partidas de futebol dos jogos Olímpicos de Tóquio começam em 23 de julho. Ou seja, caso a chegue à final da competição europeia, Ramos teria apenas 11 dias para estar com o time olímpico para a estreia. Não se sabe se a Federação Espanhola liberará esse movimento do seu capitão.

O treinador da seleção sub-21 da Espanha, Luis de la Fuente comentou o desejo de Sergio Ramos de jogar na Tóquio 2020.

"É um orgulho para nós que Sergio Ramos queira estar nos Jogos [Olímpicos], mas agora eu não penso nisso, está muito longe. Quando chegar o momento pensaremos. Eu admiro Ramos e estou muito feliz que ele quiera estar com a gente", disse De la Fuente.

Nas Olimpíadas cada seleção pode levar até três jogadores acima dos 23 anos, mas o uso dessa regra não é comum na Espanha, que pode contar apenas com os mais novos.

O Marca diz que, segundo pessoas próximas ao zagueiro, existe um grande sonho de Sergio Ramos de poder jogar nas Olimpíadas. Todavia, é quase impossível imaginar que ele queira perder a oportunidade de atuar na Eurocopa. Por isso, se houver a necessidade de uma decisão do atleta, é mais provável que opte pela competição continental das seleções principais.