Real Madrid entra em campo sem espanhóis pela primeira vez na história... e perde

Asensio foi o único jogador da Espanha a atuar pelos Blancos no jogo, e só entrou no final do segundo tempo

Uma coisa inédita e uma coisa rara aconteceram com o Real Madrid no mesmo dia. Neste sábado (7), quando entrou em campo com um time sem nenhum espanhol como titular pela primeira vez em sua história, os Blancos foram derrotados para o Villarreal, no jogo que marcou apenas a segunda derrota do time na temporada da La Liga.

Courtois (belga), Militão (brasileiro), Rudiger (alemão), Alaba (austríaco), Mendy (francês), Kroos (alemão), Tchouaméni (francês), Modric (croata), Valverde (uruguaio), Benzema (francês) e Vinicius Jr. (brasileiro). Com nove europeus e dois sul-americanos, mas sem nenhum espanhol, esse foi o time titular escalado por Carlo Ancelotti para o Real Madrid contra o Villarreal, neste sábado (7), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, com o único.

Uma formação assim, sem nenhum jogador nascido na Espanha é algo inédito nos 120 anos de história do clube merengue, que só teve o primeiro espanhol em campo no jogo quando Marco Asensio substituiu Fede Valverde, aos 82 minutos de jogo. E, se a superstição for grande, é de se imaginar que isso não volta a acontecer tão cedo, considerando que o Real saiu derrotado da partida.

Yeremy Pino abriu o placar para o Villarreal logo no comecinho do segundo tempo. O jovem atacante aproveitou uma jogada rápida de seu time depois de um passe errado de Mendy para receber livre na esquerda e bater na saída de Courtois. O lateral francês ainda tentou tirar, mas acabou empurrando a bola para dentro.

Um pouco depois, batendo um pênalti cometido por Foyth, Benzema até chegou a empatar o jogo, mas, três minutos depois, um pênalti convertido por Gerard Moreno fechou o placar em favor dos donos da casa, confirmando a segunda derrota do Real na temporada 2022/23 do Campeonato Espanhol.

A derrota tirou a chance do Real de dormir na liderança da La Liga, enquanto dá ao Barcelona a possibilidade de abrir três pontos no topo ao jogar contra o Atlético de Madrid no domingo (8). Já os Blancos voltam a campo na quarta-feira (11), contra o Valencia, pela Supercopa Espanhola.