O mistério continua rondando o futuro do brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, cujo contrato com os merengues termina no fim da próxima temporada, em meio a um grande interesse do Arsenal em contratá-lo na atual janela de transferências.

Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira entre os representantes de Vinícius e o Real Madrid, José Ángel Sánchez e Juni Calafat, na tentativa de destravar o impasse sobre o acordo de renovação de contrato do jogador brasileiro, mas, ao final, não houve entendimento.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" noticiou, citando a rádio "Cadena SER", que o Real Madrid decidiu aumentar sua oferta inicial para 24 milhões de euros líquidos por temporada (com contrato até 2031).

O valor ainda ficaria distante dos 30 milhões que o jogador de 25 anos havia pedido inicialmente, apesar de veículos de imprensa, como o jornal "As", indicarem que Vini teria reduzido esse pedido inicial ao incluir bônus no novo contrato, algo que o Real Madrid também poderia estar disposto a aceitar.

Entre os outros pontos de divergência estão o suposto bônus de renovação e os direitos de imagem, que o clube e o jogador dividem em uma proporção de 50%, um percentual que o brasileiro quer aumentar a seu favor.

Na verdade, há um otimismo maior de ambas as partes em comparação com a situação de dias atrás; ainda assim, e de acordo com a rádio espanhola, o Real Madrid quer uma resposta imediata, já que a decisão está agora nas mãos de Vinícius, enquanto o Arsenal, do outro lado, aguarda o resultado das negociações.



