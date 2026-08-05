Real Madrid empresta Franco Mastantuono e mantém conversas positivas com Vinícius Júnior

Franco Mastantuono está prestes a ser emprestado à Fiorentina, informa, entre outros, Fabrizio Romano. O argentino atuará na Serie A até o fim desta temporada e depois retornará ao Real Madrid, que em hipótese alguma quis aceitar uma opção de compra. Enquanto isso, o clube espanhol mantém conversas "muito positivas" com Vinícius Júnior, que tem sido muito comentado.

Mastantuono chegou no verão passado por cerca de 45 milhões de euros, vindo do River Plate, e, apesar da pouca idade (18 anos), já somou muitos minutos em sua primeira temporada no Santiago Bernabéu, onde tem contrato até meados de 2031.

Assim, disputou 23 partidas de LaLiga, 11 delas como titular. Com um gol e nenhuma assistência, seu rendimento ficou bem abaixo do esperado, e o Real considera prudente emprestá-lo.

Mastantuono enfrenta muita concorrência em Madri e, além disso, sabe que Yan Diomandé muito provavelmente chegará vindo do RB Leipzig, o que automaticamente reduz bastante sua perspectiva de minutos em campo.

Depois de Christ Oulaï (Trabzonspor, 26 milhões), Arthur Atta (Udinese, 25), Viery (Grêmio, 15), Giovanni Fabbian (13), Marco Brescianini (Atalanta, 10), Víctor Valdepeñas (Real Madrid, 8) e dos emprestados João Mário (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) e Álex Jiménez (Bournemouth), Mastantuono se tornará a décima contratação de verão da La Viola.

Enquanto isso, o Real Madrid segue trabalhando para renovar o contrato de Vinícius Júnior, que vai até meados de 2027. O brasileiro desperta o interesse sério do Arsenal, que, no entanto, teme não conseguir viabilizar a contratação.

O Real faz de tudo para mantê-lo e tem "confiança significativa" de que o estafe de Vini chegará a um acordo após uma "conversa muito positiva", da qual também participou diretamente, entre outros, o técnico José Mourinho.

Segundo informações, o Real Madrid ofereceu a Vinícius um salário anual de 22 milhões de euros e um generoso bônus de assinatura. Ainda assim, os Merengues querem uma definição o mais rápido possível. Se Vinícius ainda assim se recusar a renovar seu contrato, o Real normalmente tentará vendê-lo nesta janela de transferências, considerando a duração do vínculo.