Real Madrid coleciona problemas no setor defensivo

Blancos podem ter defesa completamente reserva na próxima rodada de La Liga

O Real Madrid celebrou uma ótima vitória sobre o Espanyol, neste fim de semana, com show de Karim Benzema. No entanto, a felicidade e a tranquilidade após um bom triunfo, estão acompanhados de uma preocupação das grandes para o técnico Santiago Solari.

Afinal, se no ataque tudo vai bem com Benzema em grande fase, o ótimo retorno de Gareth Bale marcando um golaço e Vinícius Júnior jogando muita bola, na defesa, o Real terá problemas para a próxima rodada de La Liga, quando enfrentará o Alavés no fim de semana.

Os Blancos não irão contar com Varane, expulso contra o Espanyol, e Carvajal, que estará suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além dos dois, Sergio Ramos foi substituído neste domingo (27) após sentir dores no tornozelo e é dúvida. Outra questão é que o capitão tem quatro cartões amarelos e, se levar o quinto contra o Alavés, estará suspenso na rodada seguinte, no clássico contra o Atlético de Madrid.

Com isso, o Real terá problemas na defesa e pode ter uma retaguarda praticamente inteira reserva contra o Alavés, sem sua dupla de zaga e lateral-direito titulares.