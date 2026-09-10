Real Madrid e Arda Güler chegaram a um acordo de princípio sobre uma renovação de contrato até meados de 2032, informa o The Athletic. O turco de 21 anos vê assim sua forte evolução na capital espanhola ser recompensada.

Güler chegou no verão de 2023 vindo do Fenerbahçe por pouco menos de 30 milhões de euros. Em seu período inicial, não teve muitos minutos em campo, mas sob o comando de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa seu papel foi crescendo, e o atual treinador, José Mourinho, também recorre com frequência ao meia criativo.

Nesta temporada, Güler já começou como titular em três dos quatro jogos e é visto como o cérebro criativo do meio-campo. Ele deu uma assistência importante na vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol e, na única partida em que não começou entre os titulares, em casa contra o ameaçado Málaga, fez o gol que definiu o 4 a 0 final quatro minutos após entrar em campo.

Güler foi homenageado na quarta-feira, antes de Real Madrid x Inter, com o prêmio de Breakthrough Player da temporada passada da Liga dos Campeões. Canhoto, ele foi titular em treze dos catorze jogos na principal competição europeia na última temporada, registrando dois gols e quatro assistências.

Güler, que aliás estava suspenso para o duelo com a Inter, disputou até hoje 119 partidas pelo Real e contribuiu com 19 gols e 26 assistências. O jogador, com 33 partidas pela seleção, também foi o destaque da Turquia no último verão de Copa do Mundo, embora a equipe tenha decepcionado e sido eliminada já após duas derrotas.

"Dirigentes de alto escalão do Real Madrid já explicaram neste verão por que o clube não havia investido mais no meio-campo", escreve o The Athletic. "Eles viam jogadores como Jude Bellingham e Güler como peças fundamentais para o futuro."

"Nesse sentido, o novo contrato é uma recompensa pelo progresso que Güler fez e pela importância que conquistou no clube." O anúncio oficial por parte do Real Madrid normalmente deve sair em breve.