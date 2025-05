Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Real volta a campo após derrota na final da Copa do Rei e aposta últimas fichas em LaLiga; veja quem transmite o jogo

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (4), às 9h (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ Premium, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação do dia).

Após o vice para o Barcelona na Copa do Rei, o clube merengue volta a focar em LaLiga para melhorar os rumos da temporada. No momento, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa a segunda colocação, com 72 pontos - quatro a menos que o Barça, atual líder. No entanto, a próxima rodada reserva mais um El Clásico, e tudo ainda está em aberto. Se o Real quiser seguir sonhando com o título, precisa vencer neste domingo.

O Celta, por sua vez, ocupa o sétimo lugar do Campeonato Espanhol, com 13 vitórias, sete empates e 13 derrotas até aqui. A posição, no momento, o levaria à Europa League de 2025/26. Na última rodada, a equipe de Claudio Giráldez venceu o Villarreal por 3 a 0 e, antes disso, fez jogo duro contra o Barcelona, perdendo por 4 a 3 com um gol no último lance. O Real não deve ter vida fácil, mesmo jogando no Bernabéu.

No retrospecto geral entre os clubes, são 135 confrontos, com 80 vitórias do Real Madrid, 34 do Celta e 21 empates.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Tchouaméni e Fran García; Ceballos, Valverde, Bellingham e Arda Guler; Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Celta de Vigo: Guaita; Javi Rodríguez, Lago e Marcos Alonso; Hugo Álvarez, Beltran, Moriba e Mingueza; Alfon González, Borja Iglesias e Fer López. Técnico: Claudio Giráldez.

Desfalques

Real Madrid

Antonio Rudiger, David Alaba e Ferland Mendy compõem a lista de desfalques por lesão do Real.

Celta de Vigo

O zagueiro Carl Starfelt está lesionado e desfalca a equipe.

Quando é?