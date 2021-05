Real Madrid, Barcelona e Juventus são ameaçados de banimento caso insistam na Superliga

Gabriele Gravina, chefe da Federação Italiana de Futebol, informou aos Bianconeri que a participação na temporada 2021/22 está em risco

A polêmica criação da Superliga Europeia ainda é assunto. A Juventus foi avisada de que a permanência no projeto por mais tempo pode impedir o clube a participar do Campeonato Italiano na próxima temporada, de acordo com o chefe da Federação Italiana de Futebol.

"As regras são claras. Se a Juventus ainda fizer parte da Superliga quando entrar na próxima temporada, não poderá participar da Série A. Eu lamentaria pelos torcedores, mas regras são regras e se aplicam a todos. Espero que essa resistência termine logo", disse à Radio Kiss Kiss.

Gravina está ansioso para garantir que a Juventus não fique de fora da primeira divisão italiana em 2021/22, com novas negociações planejadas entre todas as partes em um esforço para chegar a um acordo.

"São princípios claros, nos quais se estabelece a exclusividade da gestão do esporte. Espero que essa disputa seja resolvida o mais rápido possível. Estamos todos um pouco cansados ​​deste cabo de guerra entre a UEFA e estes três clubes. Espero poder mediar entre a Juventus e a UEFA.", apontou.

"Não é bom para o futebol internacional, o futebol italiano, a Juventus. Já dissemos que a associação de futebol respeita as regras. As regras preveem a não participação no nosso campeonato se os princípios estabelecidos pela federação e pela UEFA não forem aceites", completou.

Vale lembrar que Barcelona, Real Madrid e Juventus foram os que se mantiveram no projeto da Superliga por mais tempo, até que um consenso da UEFA com os outros nove clubes fundadores o derrubou definitivamente. E a consequência pode ser uma sanção de duas temporadas sem jogar competições europeias.

As eliminações dos clubes na UCL pode ser uma oportunidade de ouro para outras equipes em suas ligas. No caso dos espanhóis, de forma mais marcante, pois na Serie A, a equipe de Andrea Pirlo sofre para estar entre os quatro primeiros.